ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Leonon sarò a San Siro, stasera, per Inter-Barcellona. E’ rimasto in Spagna in vista di Real Sociedad e Real Madrid. Una scelta logica, ha commentato l’allenatore spagnolo,: «Veniamo da gare importanti, avremo gare importanti e qui siamo primi e qualificati. E l’anno scorso qui abbiamo fatto una grande partita senza». Non solo. Il tecnico ha chiarito che la decisione è stata presa in accordo con il giocatore. «L’assenza diè una scelta, ne abbiamo parlato nello spogliatoio e le conversazioni interne restano lì. Le decisioni sono dell’allenatore. Nonuno e non l’altro».ricorda che neppure l’anno scorso, contro l’Inter,giocò. «L’anno scorso venne qui “rotto” – continua-. Finì in tribuna e poi giocò tre giorni dopo col Betis. Sapete quello che significa per noi e quanto ...

marcodoniz : @GiulioMola @Cobretti_80 Beh #Suarez, #Griezzman, #Vidal, #Umtiti, #Rakitic non mi sembrano proprio il nulla! Vorre… - infoitsport : Valverde fa un regalo all'Inter e lascia a casa Messi - napolista : Valverde su Messi: “Non devo spiegare perché convoco uno e non l’altro. E’ una scelta, ne abbiamo parlato nello spo… -