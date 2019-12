Under 23 femminile | ultimo stage per le ragazze della Bertolini

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nazionale23stagione per ledel tecnicoTutto pronto per l’per la Nazionale23. Ledel tecnico Milenasi riuniranno dal 16 al 19 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Ecco la lista delle convocate. Portieri: Roberta Aprile (FC Inter), Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (Hellas Verona), Amanda Tampieri (Florentia San Gimignano); Difensori: Paola Boglioni (Empoli), Margherita Brscic (Juventus), Ilaria Capitanelli (Pink Sport Time), Martina Di Bari (Pink Sport Time), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Michela Giordano (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Beatrice Merlo (FC Inter), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Francesca Quazzico (FC Inter), Valery Vigilucci (Fiorentina Women’s); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Anna Catelli (FC Inter), Sofia ...

