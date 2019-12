Ostrava | spari in ospedale | sei morti Il killer si è suicidato

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Aggiornamento ore 11:10 - Si èl'uomo che ha ucciso sei persone questa mattina alle 7:19, presso il Faculty Hospital di, l'universitario della città del Nord-Est della Repubblica Ceca che si trova a circa 300 km da Praga. Intanto il premier ceco Andrej Babis ha annullato tutti i suoi appuntamenti per raggiungere.Aggiornamento ore 10:11 - La polizia ha appena diffuso le immagini delin fuga via Twitter e ha confermato che il bilancio attuale è di seie due feriti.Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019 Aggiornamento ore 10:08 - La polizia ha comunicato che ilsi sta muovendo a bordo di una Renault Laguna grigio-argento targata 9T57401 e ha chiesto ai cittadini di non provare assolutamente a fermarlo, ma di chiamare subito il 158 appena lo ...

MediasetTgcom24 : Repubblica Ceca, sparatoria in un ospedale universitario: sei morti, il killer si spara dopo la fuga #ostrava… - leoberthi : RT @MediasetTgcom24: Repubblica Ceca, sparatoria in un ospedale universitario: sei morti, il killer si spara dopo la fuga #ostrava https:/… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Repubblica Ceca, sparatoria in un ospedale universitario: sei morti, il killer si spara dopo la fuga #ostrava https:/… -