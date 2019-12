Il centralino in Cloud PBX sviluppato da NFON agevola lo smartworking

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una gestione innovativa della comunicazione aziendale può offrire alle imprese un nuovo modo di interpretare e vivere l’operatività interna, aumentando l’efficienza lavorativa dei propri dipendenti, promuovendo la flessibilità e riducendo drasticamente una buona parte dei costi fissi aziendali.ya è il servizio diin, o Virtual PBX, proposto da, azienda leader nel settore della comunicazione aziendale in. Un servizio rivoluzionario e vincente, al passo coi tempi, in grado di facilitare il lavoro ai dipendenti delle aziende, migliorando i processi interni e la comunicazione. IlPBX mette infatti i dipendenti nella condizione di essere produttivi ed efficienti sia in ufficio sia in altre sedi. È sufficiente una connessione ad internet ed un telefono, un tablet o un pc, per fornire alla figura professionale aziendale tutti gli strumenti necessari allo ...

