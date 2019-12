Esplosione in una casa a Perugia | grave una bambina

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)in una. Unadi due anni è stata ricoverata in gravi condizioni. In Friuli famiglia intossicata dal monossido.– Violentain unanella tarda serata di lunedì 9 dicembre 2019. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scoppio è avvenuto per un malfunzionamento della stufa accesa con il liquido infiammabile. Unadi due anni, che si trovava sul divano con la nonna, è stata ricoverata in gravi condizioni. Illesi, invece, il padre della piccola e il fratellino. La ragazzina ha riportato ustioni di secondo e terzo grado e trasferita al Gemelli di Roma. Si trova in rianimazione a, invece, la 54enne con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi. Famiglia intossicata dal monossido a Udine Paura anche a Trieste per intossicazione da monossido. L’allarme è scattato nella serata ...

