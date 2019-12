Decreti Sicurezza | Radicali chiedono al Presidente Mattarella di sollecitare le modifiche

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) In una lettera aperta iitaliani hanno chiesto aldella Repubblicadi richiamare, durante il tradizionale discorso di fine anno, le valutazioni già espresse suivoluti da Salvini, sui quali aveva già ravvisato rilevanti perplessità, e di evidenziare la necessità di tutelare i diritti inviolabili di ogni persona nel quadro degli accordi con la Libia.

Radicali : Oggi #HumanRightsDay lanciamo un appello a Mattarella affinché nel suo messaggio di fine anno inviti nuovamente Gov… - welikeduel : 'La gente ora non vota più a sinistra non perché la Lega abbia proposto meno ore di lavoro e più stipendi in fabbri… - UsuelliMichele : RT @Radicali: Oggi #HumanRightsDay lanciamo un appello a Mattarella affinché nel suo messaggio di fine anno inviti nuovamente Governo e Par… -