Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nel salottino Sky, nel prepartita di Napoli-Genk, Billy, che conosce bene Carlo Ancelotti, ha provato a fare il punto sulla situazione dell’allenatore del Napoli. “L’espressione del viso di Carlo, ieri, in conferenza stampa, ha denotato un po’ died incertezza. Credo che sia in una situazione che è poco abituale per lui”. Secondonon ci sono dubbi. Ancelotti è concentrato solo sul passaggio del turno. “Credo che voglia togliersi la soddisfazione di passare il turno. Sono sicuro che nelle ultime 36 ore abbia solo ed esclusivamente pensato a quello. Il passo è molto importante per il Napoli”. Separazione inevitabile? “No. Non credo affatto che sia inevitabile la separazione con il Napoli. Una squadra che passa il turno, anche se soffre in campionato, non è in una situazione tragica. E’ chiaro che poi non conosco i ...

napolista : Costacurta: “Ancelotti a disagio, ma non è un addio inevitabile” Nel salottino Sky nel prepartita: “Credo che vogli… - ilnapolionline : Caressa: 'C'è uno scollamento tra Ancelotti e parte della squadra' - - falliremooggi : @buonamiz @russ_mario1 @tomasonidiego No semplicemente serginho per 8 anni su 9 ha fatto l'attaccante o la mezzala.… -