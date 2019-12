Coccaglio | pirata della strada investe un bimbo di due anni | è in coma

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Bambino di dueinvestito a, in provincia di Brescia. E’ caccia alche non si è fermato subito dopo l’incidente.(BRESCIA) – Sono ore di apprensione nel Bresciano. Un bambino di dueè stato investito anella mattinata di martedì 12 dicembre 2019. Secondo una primissima ricostruzione, il piccolo era nel passeggino e insieme alla mamma stava attraversando sulle strisce quando illo ha travolto senza fermarsi a soccorrerlo. La polizia sta dando la caccia al conducente mentre ilè in gravissime condizioni. I medici lo hanno intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale di Bergamo: è indi dueinvestito nel Bresciano Doveva essere una mattinata come tutte le altre ama purtroppo non è stato così. Un bambino di dueè stato investito ...

