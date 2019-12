Chi è Zozibini Tunzi | la sudafricana Miss Universo 2019

cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) La nuovasi chiama, ha 26 anni, è arrivata sul palco di Atlanta per la finale del concorso di bellezza più importante al mondo come rappresentante del Sudafrica e si è portata a casa la fascia di più bella del pianeta vincendo su 90 concorrenti e battendo in finale lePorto Rico e Messico. Ma non solo.è unache fa parlare perché il suo titolo arriva in una edizione nella quale i diritti delle donne sono entrati per la prima volta nel concorso. La sua vittoria segna è una piccola rivoluzione. Il motivo lo spiega lei stessa nelle dichiarazioni rilasciate dopo l’incoronazione, tra gli applausi del pubblico: «Sono cresciuta in un mondo dove una donna come me, con il mio tipo di pelle e con il mio tipo di capello, non sarebbe mai stata considerata bella. Penso che sia arrivato il momento del cambiamento». LEGGI ANCHE: Vi ricordate ...

CronacaSocial : Lei è Zozibini Tunzi ed è stata eletta la più bella del mondo. Scopriamo qualcosa di più su di lei. LEGGI??… - margilarossa2 : RT @RaiNews: 'Sono cresciuta in un mondo dove una donna con il mio aspetto, il mio tipo di pelle e di capelli, non è mai stata considerata… - Unomattina : RT @RaiNews: 'Sono cresciuta in un mondo dove una donna con il mio aspetto, il mio tipo di pelle e di capelli, non è mai stata considerata… -