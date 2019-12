Bolletta luce | risarcimento obbligatorio oltre a rimborso Per chi e importo

termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019). Per chi e: buone notizie per chi riceve delle fatture “pazze”; approvato un emendamento che prevede per gli utenti,al, anche ungas distacco per morosità e riallaccio linea. Ecco i costie altre utenze: l’emendamento approvato Approvato dalla Commissione Bilancio del Senato un emendamento alla Manovra 2020 a favore delle “vittime” delle cosiddette“pazze”. Non capita poi così raramente che gli utenti ricevano dall’azienda che gli fornisce, gas, acqua, servizi telefonici, servizi televisivi, internet una fattura controppo alto, tanto da essere chiaramente errato, rispetto a quanto effettivamente consumato. Dunque, il legislatore ha scelto di intervenire sulla questione prevedendo per gli utentia undegli ...

kom0rebi__ : Ma i miei vicini di casa non temono la bolletta della luce visto che tengono accese TUTTA LA NOTTE le luci di Natal… - Elo9999 : @tossina_libera Stiamo pagando i suoi morsi (purtroppo lo devo dire) Questi volevano togliere tutto quello che ave… - Shameryam : RT @SperatiGianca: Pago nella bolletta della luce 10 euro al mese il canone tv. Allora e' servizio pubblico giusto? Perche cazzo non posso… -