Barbara D’Urso bacia Asia Argento e Luxuria e lancia un importante messaggio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una puntata ricchissima di ospiti quella di lunedì 9 dicembre a Live – Non È La. Nel corso della serata hanno affrontato le 5 sfere sia Vladimirche. Le due in passato sono state protagoniste di uno scontro mediatico, su quello che è un argomento ormai ricorrente, ma molto delicato. Tutto ebbe inizio con la denuncia di molestia sessuale nei confronti di Harvey Weinstein, con cuiha fatto esplodere il movimento Me Too. La regista e l’attivista ebbero tempo fa l’occasione di chiarirsi, ma dahanno avuto modo di ribadire la ritrovata intesa. Sono stati toccati argomenti molto sensibili, come la molestia, la violenza e la tolleranza. Per questo Carmelita, nel corso della puntata, ha voluto suggellare con un gesto forte un. La questione traIl dissapore risale a quandodenunciò ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… - RaffaeleSanto : Barbara D'Urso in lacrime a #Pomeriggio5: la storia di Patrizia commuove in diretta tv (VIDEO) -