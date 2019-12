Andria | operaio cade dalla gru | morto sul colpo

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta è accaduto adin Puglia dove un, mentre si trovava nel cestello della gru per smontare le luminarie in una chiesa, è improvvisamente caduto giù all’altezza di 6 m. Per l’uomo Michele Ciommo di 44 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno aperto un’inchiesta. È accaduto questa mattina adin Puglia, a perdere la vita è un uomo di 44 anni Michele Ciommo. Stamattina verso le 9.30 stava smontando le luminarie alla Chiesa Sant’Andrea Apostolo, si trovava su una gru quando improvvisamente il cestello si è rovesciato. L’uomo è caduto da un altezza di 6 m, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed èsul. Michele Ciommo era originario proprio ...

