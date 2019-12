vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) The: undialThe: undialThe: undialThe: undialThe The: undialAndenes si trova nella parte più settentrionale dell’isola di Andøya, a 300 km a nord delPolare. A poche miglia marine dalla riva si trova Bleiksdjupa, dove passano le balene nelle rotte migratorie. Questo pit-stop ha reso Andenes uno dei migliori posti al mondo per avvistare le balene, tanto che ogni anno 50.000 visitatori arrivano in questo luogo remoto per assistere allo spettacolo. È qui che verrà costruito The, lo straordinariodiprogettato dallo studio di architettura danese Dorte Mandrup A/S. Raccontano gli ...

TravellerItalia : The Whale: un osservatorio a forma di balena al Circolo Artico - Studio_Archi4 : The Whale, la spettacolare struttura per ammirare le balene -