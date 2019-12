Papa Francesco | colpo di mano in Vaticano | chi mette a capo della Propaganda Fide Ombra

liberoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019)con undicambia tutti i vertici del. Nel ruolo più importante di tutti, adi, è stato chiamato a Roma direttamente da Manila il cardinale filippino di origini cinesi, Luis Antonio Tagle. Unavra, questa, che ha costrettoa m

vaticannews_it : #8dicembre #Immacolata #ImmacolataConcezione #PapaFrancesco a Piazza di Spagna @roma per rendere omaggio alla Vergi… - vaticannews_it : #8Dicembre #Immacolata #angelus #PapaFrancesco ”Le opere di misericordia si fanno in silenzio, di nascosto, senza v… - ItalianAirForce : #8dicembre in occasione del prossimo centenario dalla proclamazione della Vergine Lauretana Patrona degli Aeronauti… -