PagoPA | come funziona e importo aumento bollo auto con commissioni

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019)conSulla novità importante è che a partire dal 1° gennaio 2020 si pagherà tramite il circuito di pagamento elettronico verso la Pubblica Amministrazione, ovvero, escludendo così dalle possibilità di pagamento quello effettuato tramite bollettino postale o agenzia di pratiche. Cosa significa questo, esattamente? Che il pagamento potrà avvenire direttamente tramite sitoo applicazione mobile dell’Ente stesso, oppure tramite canali fisici o online delle banche tramite home banking, oppure per mezzo degli sportelli ATM abilitati degli istituti bancari. All’elenco non mancano poi i punti vendita di Sisal, Lottomatica e Banca 5, né tantomeno gli uffici postali.2020 si pagherà tramiteIlcosterà di più nel 2020? Sì, ma non a causa di incrementi sull’imposta, ...

chiaravise : Come funziona PagoPA, la piattaforma su cui pagare tasse locali e bollo auto @sole24ore - eurodisgusto : RT @DigitalicMag: Fate attenzione al pagamento del Bollo Auto ... dal 2020 si potrà effettuare solo con sistema elettronico pagPA, le info… - MaurizioNic : RT @sole24ore: Dal 1° gennaio 2020 il pagamento del #bolloauto si dovrà effettuare sul circuito #PagoPa. Ecco le sue caratteristiche https:… -