Milano | scontro filobus camion | indagati i conducenti dei mezzi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Procura diha iscritto nel registro degliper omicidio stradale aggravato e lesioni colpose idele deldei rifiuti coinvolti nellodi sabato mattina nel quale sono rimaste coinvolte in totale 18 persone, tra cui una donna di 49 anni che è morta ieri in ospedale.Le iscrizioni sono atti a garanzia per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il pm Rosario Stagnaro ha dato oggi una delega alla Polizia locale per le indagini.VIDEO - Il momento dell’incidente tra ile ildei rifiuti

