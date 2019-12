Le Iene | lo scherzo ad Antonio Razzi è sadico | l' ex senatore resta senza

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lehanno fatto unoad, l'exha ricevuto una telefonata da un finto Berlusconi che gli ha dato la falsa speranza di essere nuovamente inserito nelle liste elettorali.vittima di unode Le: l'exsembra fuori dalle liste elettorali e l'unico che lo può salvare è Silvio Berlusconi. Partendo da questa base Corti e Onnis hanno organiuzzato unoche sfiora il sadismo. Lorisale al 26 gennaio ma è andato in onda nella punta di ieri sera, domenica 8 dicembre. Alcuni giorni prima della presentazione delle liste, Letelefonano aescluso da ogni lista elettorale, e organizzano una telefonata traed un imitatore di Silvio Berlusconi. Il finto Cavaliere propone un incontro per domenica 28.naturalmente accetta ...

redazioneiene : #ChiaraBiasi in un mare di polemiche per la frase che ha detto nello scherzo de #LeIene: 'Per 80.000 euro non mi al… - Vincere28835379 : @LucaBizzarri Ma è uno scherzo delle #Iene che state organizzando...? Grande #LUCA??????...!!! - Vincere28835379 : @Thelma02559007 @Alex70Fa @GiorgiaMeloni @Storace @santini1965 @Donzelli @IsabellaRauti @ChiodiDonatella… -