Golden Globe 2020 | tutte le nomination

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019): ecco la lista completa dellealla 77esima edizione del premio: tra i favoriti, Storia di un matrimonio, The Irishman e Joker. Con ie lealla 77esima edizione del premio annunciate oggi pomeriggio da Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson, la stagione dei premi arriva alla sua tappa più importante. La cerimonia di asssegnazione dei premi, condotta da Ricky Gervais, si terrà il 5 gennaioBeverly Hills. Leaicomprendono sia le categorie cinematografiche che quelle televisive. Miglior film drammatico The Irishman Joker Storia di un matrimonio 1917 I due papi Miglior film commedia o musicale Dolemite is my Name Jojo Rabbit Knives Out C'era una volta a... Hollywood Rocketman ...

GiulioBase : Golden Globe 2020, in corsa anche Base e Bellocchio - Starkwasp : Ora recupero tutte le nomination ai Golden Globe e poi commenti da critica televisiva presso me stessa - The_ChosenOne_1 : RT @Massimo_Bals: #GoldenGlobes, tutte le nomination: 6 candidature per #MarriageStory, seguono #TheIrishman, #OnceUponATimeInHollywood e #… -