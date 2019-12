F1 - Lewis Hamilton : “È stata la stagione migliore della mia carriera” : Si è concluso da poche settimane il campionato mondiale di Formula 1 che è stato letteralmente dominato da Lewis Hamilton. Undici vittorie e sedici podi su venti gare sono la fotografia migliore della supremazia del pilota britannico e della sua McLaren. Come tutti gli altri campioni del mondo delle competizioni FIA, Hamilton ha ricevuto ufficialmente il suo trofeo venerdì scorso al Gala della Federazione Internazionale a Parigi. In ...

Valentino Rossi e Lewis Hamilton - il brivido dello “scambio”. Oggi il Dottore sulla Mercedes - il britannico prova la Yamaha : Valentino Rossi e Lewis Hamilton, il giorno dello “scambio”. Oggi il Dottore salirà al volante della Mercedes da F1, il fuoriclasse britannico monterà in sella alla Yamaha da MotoGP. A Valencia andrà in scena questo evento motoristico dal grande fascino e di indubbia suggestione anche se purtroppo sarà a porte chiuse, bisognerà affidarsi alle informazioni e alle immagini che i protagonisti vorranno diffondere dal circuito intitolato ...

Lewis Hamilton - Toto Wolff lo spinge in Ferrari : "Cambiare fa bene" - tutto pronto per il matrimonio? : Si fa sempre più concreta l'ipotesi di vedere Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021: la voce circola da tempo e ora, come è noto, anche il diretto interessato ha aperto, ricambiato da Maranello. Ma non è tutto, perché Toto Wolff, team principal Mercedes, da Parigi in occasione del Fia Prize Giving, di

FOTO Valentino Rossi al volante della Mercedes F1 - lunedì lo “scambio” con Lewis Hamilton : Valentino Rossi è salito a bordo della Mercedes da F1, il Dottore ha postato una FOTO che lo ritrae all’interno dell’abitacolo della Freccia d’Argento. Il centauro di Tavullia si sta preparando per il grande evento di lunedì 9 dicembre a Valencia quanto avrà l’onore di effettuare alcuni giri al volante della vettura che ha vinto gli ultimi sei Mondiali di Formula Uno. Si tratta di un grande evento motoristico, uno scambio ...

Valentino Rossi VS Lewis Hamilton - i campioni scaldano i motori : Valentino Rossi VS Lewis Hamilton, i due campioni scaldano i motori. La foto del Dottore a bordo della Mercedes infiamma la sfida. Aspettando la risposta del campione britannico, ovviamente… Riflettori puntati su Valentino Rossi e Lewis Hamilton, che il 9 dicembre a Valencia si scambieranno i posti. Il campione inglese passerà in sella alla moto del Dottore, che a sua voltà sarà alla guida della Mercedes. Lewis Hamilton VS Valentino ...

F1 - Lewis Hamilton ha vinto il Power Rankings 2019! Verstappen si arrende in volata - Leclerc 5° : cos’è questa classifica? : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, il britannico si è confermato Re della F1 al termine di una stagione letteralmente dominata in lungo e in largo al volante della Mercedes. Il 34enne non ha avuto degni rivali nell’arco dei nove mesi di gara, ha surclassato il compagno di squadra Valtteri Bottas e ha ampiamente distaccato Max Verstappen, Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Lewis Hamilton ha ...

F1 - Lewis Hamilton e l’ipotesi Ferrari : davvero una buona idea? : La stagione 2021 della F1 potrebbe non essere solo quella della “rivoluzione” tecnica, ma anche dei piloti. Le voci su di un possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari si fanno sempre più insistenti e le smentite in casa della Rossa e della Mercedes non arrivano. Le indiscrezioni secondo cui Lewis abbia avuto dei colloqui con i vertici del Cavallino Rampante non sarebbero campate per aria e quindi un’alternativa il sei ...

F1 - Lewis Hamilton non smentisce i colloqui con Ferrari : “Non ci vedo nulla di male” : Lewis Hamilton e la Ferrari: suggestione o realtà? Le voci che spingono il sei volte campione del mondo a Maranello si fanno insistenti e nel giorno del trionfo di Lewis ad Abu Dhabi il tema è particolarmente caldo. In conferenza stampa il britannico non smentisce quello che La Gazzetta dello Sport aveva rivelato, ovvero degli incontri con il presidente della Ferrari John Elkann: “Tutto ciò che accade a porte chiuse è sempre privato anche ...

F1 - Mercedes e Lewis Hamilton dominatori dell’era ibrida. Per la Ferrari sarà un’impresa scalfirne la dittatura : L’era attuale che sta vivendo la Formula 1 verrà sicuramente ricordata in futuro per il dominio incontrastato di un binomio destinato a rimanere a lungo nelle pagine della storia di questo sport. L’accoppiata Hamilton-Mercedes ha già sfornato la bellezza di undici titoli iridati (6 costruttori, 5 piloti) in sei stagioni a partire dall’introduzione delle power-unit ibride nel 2014 con l’unica eccezione del campionato 2016 ...

Formula 1 - l’ammissione di Lewis Hamilton : il britannico non smentisce gli incontri con la Ferrari : Il pilota della Mercedes ha ammesso candidamente di essere impegnato a capire come si svolgerà l’ultima parte della sua carriera Le vittorie conquistate in carriera sono 84, il record di Schumacher aspetta solo di essere battuto. Ne mancano 7 a Lewis Hamilton per agganciare il Kaiser, un numero irrisorio considerando la regolarità con cui il britannico sale sul gradino più alto del podio. photo4/Lapresse Con quella di Abu Dhabi, sono ...

F1 - Mondiale 2019 : i numeri impressionanti di Lewis Hamilton. Mercedes vorrà privarsene nel 2021? : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha completato il suo percorso iridato come meglio non poteva nell’ultimo round del campionato 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Adu Dhabi, il britannico ha suggellato il suo sesto titolo iridato con l’84esima vittoria in carriera, l’undicesima dell’anno e la quinta su questa pista. La gara dei record per lui: il 6° Grande Slam (pole, vittoria, ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Un messaggio ai giovani la mia vittoria? Io non sono vecchio…” : Lewis Hamilton è lo specchio della felicità. Il sei volte campione del mondo ha concluso il suo anno magico del Mondiale 2019 di F1 con il successo, da dominatore, del GP di Abu Dhabi, ultimo round iridato, dimostrando la sua classe. Una vittoria netta per Lewis, a precedere i due più importanti esponenti della nouvelle vague del Circus, ovvero l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Un ...