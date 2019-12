BOOM! Cambio Moglie torna… su Real Time

davidemaggio

(Di lunedì 9 dicembre 2019)A volte ritornano. A quindici anni dall’esordio e a più di dieci dalla sua congedo dal piccolo schermo,è pronto per tornare in tv, e mettere a confronto in ogni puntata due famiglie che più diverse non si potrebbe. E avrà anche una collocazione tutta nuova. Ad ospitare nel 2020 il reboot del programma sarà: Banijay produce la nuova edizione perEra il 2004 e il docuity, ispirato al format originale britannico Wife Swap, faceva il suo debutto su Fox Life, per poi passare successivamente su SKY Vivo e LA7 ed in replica anche su Cielo. Non c’era conduttore né studio televisivo, ma il racconto di un esperimento sociale molto curioso, che vedeva due donne scambiarsi casa e famiglia per una settimana. Per tre giorni ciascuna doveva vivere secondo i dettami dell’altra, accettando le sue regole e subendo ...

Filippob8 : @il_cupo Manutenzione ordinaria, ispezione, cambio equipaggio. Sicuramente di prepareranno per il boom di primavera… - katrinusjc : Mentre lo giudica definendolo 'brutto' MA DOVE? E solo perché ha i capelli lunghi (ADORO) diciamo che non hanno lan… - brumaio27 : @Nonha_stata Da radicale, che non aveva scordato il caso Tortora, ero molto sospettoso nei confronti della Magistra… -