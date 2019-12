Vipiteno | alla sfilata dei Krampus bastonate agli immigrati | il corteo diventa una

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Immagini sconvolgenti che arrivano da, paesino di meno di 7mila abitanti della provincia di Bolzano. Il contesto è la tradizionale festa in onore di San Nicola, animata dai cosiddetti, degli esseri demoniaci che popolano la. Pare in seguito a un tentativo di furto (forse di

Dlavolo : A Vipiteno la sfilata natalizia dei Krampus si è trasformata in una spedizione punitiva contro i passanti a suon di… - CATFISH09321493 : RT @Libero_official: Alla tradizionale sfilata dei #Krampus a #Vipiteno, bastonate agli immigrati: il corteo si trasforma in mattanza. Atte… - NrgahU : RT @Libero_official: Alla tradizionale sfilata dei #Krampus a #Vipiteno, bastonate agli immigrati: il corteo si trasforma in mattanza. Atte… -