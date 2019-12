Napoli | sei la città più dolce d’Italia | stilata la classifica

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti E’a guidare ladelleitaliane con la maggiore presenza sul territorio di imprese dolciarie: il capoluogo partenopeo è in testa con 2.427 aziende (+ 7,7% in cinque anni, seguita dalla Capitale (1.875, +6,7%) e da Milano con 1.875, + 5,2%. In totale, nell’intera penisola, le aziende di comparto attive nella produzione e commercio di prodotti da forno sono 40.483, mentre gli addetti sono circa 167 mila addetti, + 9% in cinque anni. Il dato è rilevato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi in occasione della promozione del logo “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” e dell’evento “Happy Natale Happy Panettone”, in programma a Milano, a Palazzo Bovara il 14 e 15 dicembre. La graduatoria per numero di imprese dolciarie registra poi Torino con 1.844, +5%. ...

