L’Inter ancor sola al comando | Lazio rientra in orbita scudetto

(Di domenica 8 dicembre 2019) Le grandi segnano il passo con le romane e il torneo, bello ed equilibrato, diventa incandescente come non lo era da anni. L'Inter, che temeva il sorpasso, guadagna un punto alla Juve, ma è soprattutto lachein. Il Cagliari perde l'occasione per guadagnare posizioni, agguanta solo alla fine un ottimo Sassuolo, e raggiunge la Roma al quarto posto. Nelle altre gare pomeridiane il Toro torna a sognare l'Europa con Zaza che sostituisce Belotti e segna il gol decisivo confermando la crisi della Fiorentina, al quarto ko consecutivo che potrebbe costare caro a Montella. In zona retrocessione il Lecce recupera due gol al Genoa che finisce in nove. Nella sfida tra le ultime il Brescia, col ritorno in panchina di Corini e al gol di Balotelli, inguaia la Spal e interrompe la serie di sei sconfitte consecutive. Il Napoli si salva a Udine, 1-1 grazie a Zielinski. ...

