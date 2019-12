La Netrebko orgogliosa su Instagram | scherza | Luca Salsi wake up | su much fun

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Buongiorno,up, sufun” dice giustamente soddisfatta dell’enorme successo di ieri Anna, mostrando in una story sui titoli dei giornali di oggi sulla Prima della Scala, che l’ha vista protagonista nei panni di Tosca.Solo ovazioni per lei, anche sui social, dove alcuni si sono accorti di un piccolo errore sfuggito invece a chi era in sala: alla fine del secondo atto, quando Tosca chiede a Scarpia chi le assicura che se si concede il suo amante verrà salvato, di fronte alla proposta di un’esecuzione simulata dovrebbe dire “Voglio avvertirlo io stessa”, maripete “Chi m’assicura?”.Alla Scala nessuno se ne accorge, ma la tv e i social immortalano il momento, con il baritonoche viene in soccorso della collega, con il viso pietrificato dalla consapevolezza di aver ...

