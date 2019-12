Incidente Bagnara di Romagna | fuori strada con l’auto sfonda una recinzione | morto 22enne

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019)mortale all'alba di oggi adi, in provincia di Ravenna. Un ragazzo di 22 anni, Andrea Pasini, ha perso il controllo della sua auto, che hato ladi ferro di una ditta privata e si è ribaltata. Indagini in corso per ricostruire la dinamica della tragedia.

pfellini : ??SCIAGURA STRADALE: MUORE A 22 ANNI?? - Ravenna24ore : Grave incidente a Bagnara di Romagna, muore un 22enne - CorriereRomagna : #Incidente a Bagnara di Romagna, ferito un #minorenne in #scooter - -