(Di domenica 8 dicembre 2019)in un. Almeno 43 le vittime e oltre 60 le persone tratte in salvo. Accertamenti in corso.(INDIA) –in unnella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2019. Ad andare in fiamme è stato uno stabilimento che ospitava la notte i dipendenti. Oltre 200 persone presenti nella struttura che ha preso fuoco con un bilancio molto grave. 43 le vittime mentre i feriti sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte delle autorità locali per accertare meglio quanto successo. Le responsabilità dei titolari della fabbrica sembrano essere chiare visto che non c’era la certificazione ant. Nelle prossime ore i primi risultati dei rilievi con gli interrogatori in programma.in una fabbrica aSono stati sorpresi nel sonno ...

RaiNews : Le fiamme sono state spente da 25 camion dei pompieri. Sarebbero in tutto 56 le persone soccorse #India #Fire - Tg3web : In India l'ennesima strage legata alla sicurezza dei luoghi pubblici. L'incendio in una fabbrica di scarpe nei pres… - SylvieTropez : Incendio in un mercato a Nuova Delhi: 43 morti -