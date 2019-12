Dal 16 dicembre Android Auto avrà la nuova interfaccia per tutti

L’Oroscopo di Velvet : settimana Dal 9 al 15 dicembre 2019 : ARIETE ???? Amici dell’Ariete, settimana positiva! Mercurio porterà energie e bei pensieri a lavoro. Venere in opposizione potrebbe dare problemi in amore, ma nulla di preoccupante! TORO ??? Cari amici del Toro, Giove vi sorride. La prossima settimana avrete meno difficoltà in ogni ambito ma a costo di perdere un po’ di espansività. La Luna nel segno vi aiuterà. GEMELLI ?? Cari Gemelli, dite addio a Mercurio. Ricercare calore negli ...

Anticipazioni Un Posto al Sole trame Dal 9 al 13 Dicembre : ecco cosa accadrà : Vi sveliamo le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 Dicembre 2019. L’appuntamento con la soap è sempre alle 20.45 su Rai Tre. Un Posto al Sole, trame settimanali: Dopo aver incontrato l’avvocato Leone sale la tensione tra Patrizio e Diego. Otello dopo l’ennesima lite con Teresa diventa sempre meno gestibile da Michele e Silvia. Andrea tornato da Londra dovrà prima o poi confessare un segreto ...

Oroscopo Paolo Fox - le previsioni della settimana Dal 9 al 15 dicembre 2019 : Amore, lavoro, fortuna: cosa riservano le stelle? Ecco le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la seconda settimana di...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Doncic trascina Dallas - Philadelphia vince ancora in casa. Bene Utah e Houston : Sono cinque le partite della notte NBA. Decima vittoria nelle ultime undici per i Dallas Mavericks, che dominano contro i New Orleans Pelicans per 130-84. Tutto davvero troppo facile per la squadra di coach Carlisle, che ha toccato anche il +50 nel corso della partita. Diciottesima partita consecutiva per Luka Doncic con almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, con lo sloveno che ha chiuso ieri sera 26 punti, 9 assist e 6 ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA sabato 7 dicembre : terza la staffetta di biathlon! Paris giù Dal podio - Goggia all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 7 dicembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si è trasferito in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con la tappa di Lillehammer, in Norvegia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci femminile e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, ...

Natale 2019 : i programmi di Rai YoYo e Rai Gulp. Il 24 dicembre Peppa Pig all’ospeDale : Il Natale di Rai Ragazzi Il Natale è per eccellenza la festa preferita dai bambini e a garantire la giusta atmosfera di festa in tv ci pensa Rai Ragazzi. La struttura, che si occupa dell’offerta Rai destinata ai più piccoli con i canali Rai YoYo e Rai Gulp, proporrà numerose produzioni che arricchiranno l’offerta televisiva nel periodo delle feste. Tra personaggi vecchi e nuovi, film e cartoon, bambini e ragazzi potranno passare insieme ...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Dalle 19 : 40 domenica 8 dicembre - ospiti Lina Wertmüller e Tommaso Paradiso : Che Tempo che Fa 8 dicembre su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Lina Wertmüller, Tommaso Paradiso, Stefano Accorsi, Roberto Fico e altri Continua il consueto appuntamento su Rai Due con la maratona di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa in compagnia di Filippa Lagerback e dell’ironia di Luciana Littizzetto. La puntata è in live streaming su RaiPlay e on demand nei giorni successivi. La serata si apre alle 19:40 con Che ...

100 di questo giorno - le teche Mediaset "day by day" Dal 9 dicembre su Retequattro : il promo (VIDEO) : "Cos'era successo un giorno come oggi?" è ciò che lo speaker degli spot di Retequattro domanda in apertura del promo per 100 di questo giorno, il nuovo programma dell'access prime time dell'emittente diretta da Sebastiano Lombardi. Partirà il 9 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 20:30 (prima di Stasera Italia) con un ciclo di puntate nella quale l'archivio storico Mediaset potrà essere nuovamente sfruttato (a prescindere di Ieri e Oggi ...

La cometa aliena Borisov si prende la scena : domani alla minima distanza Dal sole - il 28 dicembre più vicina alla Terra : La cometa aliena 2I/Borisov domani, domenica 8 dicembre, raggiungerà la distanza minima dal sole e tra gli astrofili è pronta a scattare la sfida per osservarla. A tal fine, bisognerà affidarsi ad un telescopio o andare in qualche osservatorio, anche amatoriale. l’Unione astrofili italiani (Uai). 2I/Borisov, nota anche come C/2019 Q4 (Borisov), è una cometa iperbolica scoperta lo scorso 30 agosto dall’astrofilo ucraino Hennadij ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 7 dicembre - è ancora “Grande Italia” : tanti pass per semifinali e finali! Dalle 18 Pellegrini e Carraro per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLI Europei DI Nuoto LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO DEL 7 dicembre 12.16: Appuntamento dunque alle 18 per la penultima sessione di finali dal Tollcross Swimming Centre di Glasgow. Buona giornata 12.15: Prosegue il bell’Europeo dell’Italia che nel pomeriggio tenterà di rimpinguare il bottino di medaglie con tante possibilità di salire sul podio, da ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio Dal 6 al 9 Dicembre : CAMPIONATO PRIMAVERA - Torna il grande Calcio giovanile e Sportitalia (visibile sul canale 60 DTT) si prepara a una stagione tutta in diretta per il campionato Primavera 1 Tim, la vetrina più competitiva e spettacolare per i giovani che sarà raccontata in diretta ed esclusiva per il quinto anno consecutivo dall’emittente diretta da Michele Criscitiello. La grande novità di questa...