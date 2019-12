Calcio: il Genoa pareggia a Lecce (2-2)

Il,che poi chiuderà la gara in 9, va avanti di due gol, si illude,ma nella ripresa subisce la rimonta delche conquista il pareggio (2-2). Al 31' sblocca Pandev con un pallonetto da 40 metri che sorprende Gabriel fuori dalla porta.Al 49'pt Lucioni stende uno scatenato Pandev: rigore, che Criscito trasforma. Ilprova a reagire, ma in contropiede Agudelo fallisce il tris Al 61'Falco riapre la gara.Espulso Agudelo (69').Un minuto dopo pari Tabanelli.in 9:rosso a Pandev (77'). Finale thrilling,ma risultato non cambia.(Di domenica 8 dicembre 2019)