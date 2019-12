Buon compleanno Sonia Gandhi | Bianca Berlinguer…

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)…Kirk Douglas, Gianna Piaz, Citto Maselli, Toni Santagata, Dino Piero Giarda, Gianni Cavina, Luigi Accattoli, Francesco Divella, Paolo Corsini, Joan Armatrading, Nicola Rossi, Jean-Claude Juncker, Siro Marrocu, Federico Fornaro, Filippo Busin, Claudio Cominardi, Barbara Matera, Metis di Meo, Koolmorf Widesen, Pietro Aradori, Andrea Razzi, Arianna Garibotti, Virginia Brunetti, Maria Gaspari, Simone Fontecchio… Oggi 9 dicembre compiono gli anni: Kirk Douglas, attore, 103 anni; Gianna Piaz, attrice, doppiatrice; Renzo Bragoni, ex calciatore; Enrico Grabau, politico; Francesco La Rosa, ex calciatore; Anna Amendola, attrice; Alarico Gattia, fumettista; Nella Alverà, giocatrice di curling; Citto Maselli, regista; Luigi Zambaiti, ex calciatore; Gino Cassani, attore; Franco Fontana, fotografo, scrittore; Silvia Guidi (Ersilia Guidetti), cantante; ...

chetempochefa : 'Io so benissimo che me la cavo, ma so anche che questa forma di razzismo, di disprezzo, colpisce persone molto più… - chetempochefa : Facciamo gli auguri di buon compleanno a @gadlernertweet, rincondividendo le sue parole a #CTCF ?? - juventusfc : Buon compleanno, Presidente! -