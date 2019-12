forzazzurri

(Di domenica 8 dicembre 2019) La Dinamofa suo il big match della dodicesima, superando in trasferta l’Happy Casaper 83-77 in quello che era uno scontro diretto per il secondo posto in classifica. Per la squadra di Pozzecco è la seconda vittoria consecutiva, mentre perarriva un altro ko. I sardi hanno raggiunto la doppia cifra di vantaggio. Banks ha guidato la rimonta di, che ha raggiunto la parità sul 74-74. Nel finale la tripla di Spissu ha spezzato l’equilibrio e poi ci ha pensato Bilan a far calare il sipario sul match. In seconda posizione c’è anche l’Olimpia, che trova una vittoria più sofferta del previsto sul campo della Carpegna Prosciutto. Finisce 71-65 per la squadra di Ettore Messina, che riscatta in parte il ko casalingo di Eurolega contro la Stella Rossa. Una partita che ha visto un grande equilibrio e che si è decisa solamente ...

Pianeta_Basket : LBA - Messina su Pesaro: 'Gli auguro di continuare a giocarsi la… - zazoomblog : Basket Serie A 12a giornata: Sassari espugna Brindisi. Milano vince a Pesaro Cantù fa suo il derby con Varese -… - zazoomnews : LIVE Cremona-Virtus Bologna 46-34 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: riparte il match del Palaradi - #Cremona-Vi… -