Ascolti tv | auditel di sabato 7 dicembre | serata a Tu si que vales | record per La Tosca

(Di domenica 8 dicembre 2019) La “teatralità cinematografica” di, diretta da Riccardo Chailly nella messa in scena di Davide Livermore, conquista il pubblico televisivo. La Prima della Scala, in diretta per il quarto anno consecutivo su Rai1, dalle 18.00 alle 21.26, ha catturato davanti al video complessivamente 2 milioni 856 mila spettatori pari al 15% di share. Un risultato che ne fa la Prima scaligera in assoluto più vista in tv. Il capolavoro pucciniano è stato anche trasmesso, grazie a Rai e Rai Com, in oltre trenta cinema italiani e capillarmente in molte sale nel mondo e in diretta da Rai Radio3 e RaiPlay. In prima, successo per la semifinale di Tu sì que, che ha raccolto su Canale 5 una media di 5 milioni 84 mila spettatori pari al 28.73%. Su Rai1 la puntata conclusiva del Festival dello Zecchino D’oro, condotta da Antonella Clerici e Carlo Conti, è stata vista da 2 ...

