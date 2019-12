Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) LadiA al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco ladiA TIMin. PosSquadraPunti1Inter**382Juventus**363Lazio**334Roma**295Cagliari286Atalanta**287Napoli **218Hellas Verona** 189Parma1810Torino1711Milan1712Bologna1613Fiorentina1614Udinese**1515Sassuolo*1416Lecce1417Sampdoria1218Genoa1019SPAL920Brescia*7 *una partita in meno**una partita in piùA, la 14^ giornata La quattordicesima giornata segna il sorpasso dell’Inter alla Juventus in vetta alla. Napoli sempre più lontano dal quarto posto mentre nelle parti basse l’unica a vincere è il Lecce. fonte foto https://twitter.com/juventusfcA, la 13^ giornata Poche sorprese nella tredicesima giornata diA. La Lazio, visto il pareggio del Cagliari, sale al terzo ...

FIGCfemminile : ? In attesa del posticipo di domani ecco tutti i risultati della 9?° giornata e la classifica aggiornata ?? Marcator… - domenicolarocc8 : Con una grande prestazione dei biancocelesti in #LazioJuventus che rimontano lo svantaggio iniziale battendo i bian… - vivere_sardegna : Anticipo Serie A, 3-1 della Lazio alla Juventus: biancocelesti a -3 dai bianconeri in classifica -