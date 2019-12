Omicidio Bazzano | terminata l’autopsia della vittima

meteoweek

(Di sabato 7 dicembre 2019) Colpito alla schiena. Il proiettile è entrato nella scapola destra, ledendo organi vitali. Questo il risultato dell'autopsia effettuala sul giovane, ancora non identificato, che è stato ucciso la scorsa notte dal custode di una villa di, in provincia di Bologna. Cinque colpi di arma da fuoco, di cui almeno uno a segno.

_MrOrange_ : RT @Claudio38748087: IL TORTO CHE HA AVUTO IL CUSTODE SPARANDO AL LADRO? averlo fatto sotto l'era nazi-comunista ora per far dispetto a Sal… - GiorgettiDavide : RT @Claudio38748087: IL TORTO CHE HA AVUTO IL CUSTODE SPARANDO AL LADRO? averlo fatto sotto l'era nazi-comunista ora per far dispetto a Sal… - SimoneMengoni : 'Spara ai ladri e ne uccide uno, custode indagato per omicidio'. Io lo premierei. Onore a Lui! #iostoconStefano -