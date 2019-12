Nandez Cagliari | separazione a gennaio? Su di lui c’è la fila di molti club

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019), l’agente preme per lagià a. Sull’ex Boca c’è la: ecco tutti iinteressati al giocatore L’agente di Nahitan, scrive La Gazzetta dello Sport, è in pressione colper una possibilegià nella finestra di. Molte squadre guardano interessate alla situazione. In Italia l’ex Boca Junior ha il gradimento di Inter, Napoli e Roma. Ma anche all’estero sono drizzate le antenne, in particolare nella Liga. Siviglia e Valencia sono le due squadre estere che vorrebbero accaparrarselo. Leggi su Calcionews24.com

