Lecce-Genoa dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

newnotizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Quindicesima giornata di Serie A, ilospita ilnel primo match della domenica. Laè in programma alle ore 12.30 e sarà visibile su DAZN.si sfideranno nel match delle 12.30 di domenica valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Ilnel turno precedente … L'articololainTV e in? NewNotizie.it.

Bandicoot55Coco : RT @pianetagenoa: Correva l'anno 2009: il Genoa dopo una vittoria a Lecce al giro di boa disse... 35! - - HipDem : Pronostico quindicesima serie A Lazio - juve: 1 - 0 (comunque vada vince il fascio) Lecce - Genoa: 2 - 0 (e chi no… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Lecce-Genoa, le probabili formazioni, cinque assenti tra i rossoblu -