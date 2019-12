Lazio | Milinkovic Savic | «Scudetto? È una parola grossa»

calcionews24

Sergej Milinkovic-Savic ha deciso la gara contro la Juventus con un grande gol: ecco le sue parole dopo la partita. Sergej Milinkovic-Savic ha parlato dopo il fischio finale della partita della Lazio contro la Juventus. Ecco le sue parole a DAZN. «La Juve non stava bene, abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato i tre punti a casa. Noi guardiamo ogni partita, dobbiamo stare calmi, lo scudetto è una cosa lunga. Guardiamo avanti, poi alla fine vedremo dove saremo».

juventusfc : 74' | Lazio in vantaggio: rete di Milinkovic-Savic #LazioJuve [2-1] #ForzaJuve - Eurosport_IT : LA LAZIO STENDE LA JUVENTUS! ???? Prima sconfitta stagione per i bianconeri che all'Olimpico rimangono in 10 e vanno… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Juventus 2-1, rete di Milinkovic-Savic S. (LAZ) -