Fabrizio Corona lascia il carcere Il giudice | “Deve curare una patologia psichiatrica”

(Di sabato 7 dicembre 2019)ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di poter scontare la sua pena – fine fissata al marzo 2024 – fuori dalper l’aggravarsi di unapsichiatrica che l’ex re dei paparazzi dovràin un istituto sanitario vicino a Monza, dove sarà detenuto. Si tratta, infatti, di un “differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria” in una struttura dalla quale non potrà allontanarsi in quanto è il luogo nel quale proseguirà a scontare la sua pena durante le cure. La notizia è riportata dal Corriere della Sera.è stato in5 anni e 5 mesi (su 9 anni e 8 mesi totali) ed era stato ammesso a misure alternative finché nel marzo 2019 il beneficio gli era stato revocato a causa di una serie di violazioni, alcune delle quali durante le sue presenze tv. Ora le relazioni psichiatriche dell’équipe ...

