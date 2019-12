E ora fate vedere a tutti che tenete ancora a questa maglia

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Mertens e Callejon partiranno titolari oggi nel match contro l’Udinese: sono la grande sorpresa proposta da Carlo Ancelotti Mertens-Callejon. Una sorpresa vederli insieme, un fulmine a ciel sereno. Totalmente errate le indiscrezioni che vedevano i due giocatoriuna volta fuori dagli 11 titolari. Una pretattica, forse. Un modo per far parlare, forse. Un modo per dire: i panni sporchi ce li laviamo in casa nostra. Probabilmente. Ora però è arrivato il loro momento: quello di rispondere finalmente sul campo, quello in cui saranno loro a dover parlare. E non più giornali, giornalisti e giornalai. Adesso sono loro che dovranno fornire le risposte che cercano i tifosi del Napoli. Non esistono più indiscrezioni e voci di mercato. Il belga e lo spagnolo sanno chepossibilità devono giocarsela bene. L'articolo E orache...

