Chiede di applicare il tassametro a Fiumicino e il tassista gli rompe il naso

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un violento pugno in faccia solo per aver chiesto l'applicazione del. È l'incredibile disavventura toccata all'aeroporto "Leonardo da Vinci" ad un passeggero appena sbarcato nella capitale da Madrid. Ilè stato identificato dalla Polizia di Stato e accusato di lesioni per futili motivi: la vittima, assistita e medicata nel pronto soccorso aeroportuale di ADR e poi trasferita all'ospedale Cto di Roma, ha riportato una frattura del setto nasale giudicata guaribile in 30 giorni. Tutto si è consumato nel giro di pochissimi minuti. Il passeggero, rivoltosi a unin regolare servizio, solo per aver chiesto l'applicazione delper una corsa dallo scalo aereo alla capitale, è stato aggredito: la violenta scena, ripresa dalle telecamere posizionate nell'area esterna Arrivi del terminal 3, è avvenuta nella totale indifferenza sia degli altri ...

