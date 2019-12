Barbara D’Urso finisce nei guai | Pomeriggio Cinque nella bufera | commessa una violazione

kontrokultura

(Di sabato 7 dicembre 2019)neiMercoledì nell’edizione Giorno del TG5, la giornalista Daria Maltese ha dato una notizia poco positiva che riguardaD’Urso e il suo. Che cosa è successo? In pratica il Comitato di applicazione del codice media e minori ha rilasciato un comunicato stampa in cui è stata resa nota una … L'articoloD’Ursoneiunaproviene da KontroKultura.

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… - deyanirajankell : RT @flawleo: Millie Bobby Brown, Bella Hadid e Barbara D’Urso che fanno credere a tutti di essere tre persone diverse ma sono in realtà tre… -