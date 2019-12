“Un incidente in casa” Elettra Lamborghini lo fa sapere ai suoi fan Esagerata…

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Giornata da dimenticare per l’esplosiva, protagonista suo malgrado di un episodio incredibile accaduto tra le proprie mura. Oltre ad essere conosciuta come artista, è molto famosa anche su Instagram, dove è seguita da quasi 5 milioni di follower. Dunque, lei racconta praticamente tutto aifan e ciò che ha rivelato ha lasciato tutti di stucco. Infatti, in una delle sue storie ha rivelato di essersi ferita in undomestico.a tratti paradossale, visto che la responsabile è stata una forchetta. Andiamo a vedere cosa ha detto l’ereditiera, che non poteva iniziare nel peggiore dei modi questo venerdì. (Continua dopo la foto) “Tagliarsi con una forchetta di plastica: fatto”, ha affermato la cantante di ‘Pem Pem’. Lei è apparsa con una ferita su un dito, che è stata subito curata poco dopo. Iammiratori, ...

emergenzavvf : #6dicembre 1990, un incidente aereo causò la strage nell’#IstitutoSalvemini a #CasalecchioDelReno (BO): il ricordo… - emergency_ong : Sabato scorso abbiamo subito un ennesimo 'incidente' nel nostro Posto di primo soccorso di Andar, in #Afghanistan.… - AnnaDream74 : RT @vfeltri: Un ladro in piena attività è stato ucciso dal custode della casa. Un banale incidente sul lavoro da criminale. I camionisti m… -