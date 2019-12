Studenti nigeriani vanno a giocare a ping-pong in Croazia e finiscono deportati in un

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Duedi 18 anni accusano la polizia croata di averli espulsi illegalmente in Bosnia Erzegovina. I giovani, in possesso di regolare visto, sono membri della squadra dinigeriana invitata a partecipare ai campionati mondiali interuniversitari tenuti a Pola. Arrestati a Zagabria, sono statiin un bosco al confine bosniaco dove hanno raggiunto un campo profughi. Da parte sua, il ministro dell’interno croato nega le accuse.

