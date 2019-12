Strage di Corinaldo | la procura chiede il giudizio immediato per la banda dello spray

repubblica

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I sei giovani, il più grande ha 22 anni, sono accusati di aver provocato il fuggi fuggi con la sostanza urticante per rapinare collanine e altri preziosi ai ragazzini in fuga dalla discoteca. Nella calca morirono sei persone: una giovane mamma e cinque adolescenti

