Snowboard | Coppa del Mondo Bannoye 2019 | si comincia in Russia con un PGS e un PSL nel

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Era ormai dal 2011 che il massimo circuito internazionale partiva dall’Italia. Quest’anno la novità: l’apertura delladeldiparallelo sarà in, precisamente in quel di, dove nel week-end si svolgeranno un PGS (sabato 7 dicembre) ed un PSL (domenica 8 dicembre). Al maschile l’occasione importante ce l’hanno ovviamente gli attesissimi padroni di casa. Da sfruttare l’assenza, che sarà prolungata (quasi certa per tutta la stagione), del campione olimpico Nevin Galmarini per problemi fisici. Andrey Sobolev è il detentore della sfera di cristallo e può sfruttare un giusto bagaglio di esperienza per riuscire già a mettere il timbro su questa nuova annata. Occhio però al baby prodigio Dmitry Loginov, che è esploso tra febbraio e marzo e sembra non voler fermarsi: il classe 2000 ha agguantato una clamorosa doppietta ...

