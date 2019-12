romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)– “I sindaci della Valle del Sacco e dei Monti Lepini si sono uniti a tutti gli altri che oggi vogliono manifestare contro la volonta’ deldidi continuare a portare i rifiuti in provincia. Noi siamo un sito di interesse nazionale per l’inquinamento ambientale e nella stessa citta’ convivono la piu’ grandedel Lazio dopo Malagrotta, due inceneritori, la cementeria piu’ grande del Lazio e la centrale elettrica. Insomma, una delle situazioni piu’ inquinate del centro Italia”. Cosi’ ildi, Pierluigi Sanna, fuori dal Campidoglio durante la manifestazione dei sindaci dei Comuni della provincia die Frosinone contro la sindaca Virginiache non intenderebbe scegliere un sito diperdentro i confini della Capitale. “Non abbiamo piu’ intenzione, viste ...

romadailynews : Sindaco #Colleferro: Raggi scegliesse #discarica a #Roma, nostra resta chiusa: Roma – “I… - eleonoramattia1 : RT @LazioInnova: Il sindaco di #Colleferro @PierluigiSanna2 : l'iniziativa che lanciamo oggi e' parte integrante del programma di rigeneraz… - PierluigiSanna2 : RT @LazioInnova: Il sindaco di #Colleferro @PierluigiSanna2 : l'iniziativa che lanciamo oggi e' parte integrante del programma di rigeneraz… -