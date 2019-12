Sanità fuori dal commissariamento Picarone | “Tutto merito di De Luca”

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La Regione esce daldellae, probabilmente presto, il Governatore nominerà un assessore al ramo. Via social il consigliere regionale Franco, nel suo ruolo di presidente della Commissione Bilancio – cruciale nella costruzione dell’iter che ha portato alla svolta – esprime così la propria soddisfazione: Francopres. Comm. Bilancio “La Campania non è più commissariata. Il Governo ha decretato ieri. Risultato impensabile fino a tre anni fa. Ilindiscutibile in primis del Presidente De Luca (ricordiamo, Commissario per laCampana solo dal luglio 2017) che ha saputo organizzare e motivare dirigenti, medici, uomini della regione e dellacampana verso tale obiettivo. Ora si può lavorare, con maggiore autonomia, per continuare a migliorare e raggiungere risultati ...

