Risultati Ligue 1 | 17ª giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

(Di venerdì 6 dicembre 2019)1 – Si gioca un turno molto importante in Francia.che si apre con due anticipi al venerdì: Lilla-Brest e Nimes-Lione. Il sabato vede impegnato il Psg, sul campo del Montpellier. In serata il Monaco ospita l’Amiens, il Nizza affronta il Metz. Big match domenica sera: Marsiglia-Bordeaux. Ile laag. VENERDI’ ore 19 Lilla-Brest ore 20,45 Nimes-Lione SABATO ore 17.30 Montpellier-Psg ore 20.00 Monaco-Amiens Nizza-Metz Rennes-Angers Strasburgo-Tolosa DOMENICA ore 15.00 Reims-St Etienne ore 17.00 Nantes-Dijon ore 21.00 Marsiglia-BordeauxPSG 36 MARSIGLIA 31 BORDEAUX 26 LILLA 25 ST.ETIENNE 25 MONTPELLIER 24 RENNES 24 ANGERS 24 NANTES 23 LIONE 22 REIMS 21 BREST 21 MONACO 21 NIZZA 20 STRASBURGO 18 DIJON 16 AMIENS 16 METZ 15 NIMES 12 TOLOSA 12 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

