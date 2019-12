Reti bianche tra Inter e Roma Conte | “I tifosi devono aiutarci | fischi sbagliati”

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Serie A,0-0: poche emozioni a San Siro. Buon punto per i giallorossi mentre i nerazzurri rischiano di perdere il primato. MILANO – Serie A,0-0. Pochissime emozioni a San Siro con le due squadre che hanno pensato soprattutto a non prenderle. Qualche chance in più per gli uomini disu errori in uscita della squadra ospita ma Mirante non si è mai fatto sorprendere. Serata di assoluta tranquillità per Handanovic. Con questo punto lasale momentaneamente al quarto posto mentre l’rischia di perdere il primato., le dichiarazioni nel post partita Deluso Antonioper iai suoi giocatori: “Nella ripresa ho sentito qualche mugugno di troppo e questo non va bene. Noi abbiamo bisogno deima non si può fare così al primo errore. Non bisogna diventare presuntuosi“. AntonioPaulo ...

