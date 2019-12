Ponte Morandi | Autostrade esclusa dalla ricostruzione | inviati atti alla Consulta

newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Caso. Il Tar invia glima non esprime sull’annullamento del decreto chiesto da Aspi.del. Il Tar della Liguria ha inviatoCorte Costituzionale glisul decreto Genova, inerente alle norme per ladel cavalcavia crollato. fonte foto https://www.facebook.com/perlitalia/delDopo cheera statadel, Atlantia aveva avanzato la richiesta di partecipare al bando di gara per la. Il Tar ha inviato gliCorte Costituzionale dopo rilevando profili di incostituzionalità nel decreto ma sospendendo il giudizio sulla richiesta di annullamento immediato richiesto da ...

fattoquotidiano : Ponte Morandi, Tar Liguria: “Possibile vizio costituzionale nell’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione, deci… - Mov5Stelle : Genova rimane isolata e dalle inchieste emergono pratiche illegali per evitare la manutenzione che mettono la pelle… - petergomezblog : Ponte Morandi, ora Luciano Benetton scarica i suoi manager e fa la vittima: “Basta odio contro di noi, ci riteniamo… -