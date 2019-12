Manovra | manca l’intesa | oggi nuovo vertice

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) E’ tensione altissima alla maggioranza sulla. Ildi ieri non ha portato ad una soluzione, dunque la seduta è stata aggiornata a questa mattina, venerdì 6 dicembre. Italia Viva chiede di abrogare del tutto la “plastic tax”, la “sugar tax” e la tassa sulle auto aziendali, mentre il centrodestra minaccia di votare tale proposta, e se così fosse la maggioranza verrebbe battuta.: Italia Viva è contro Braccio di ferro e tensione altissima al Senato sulla. Giovedì in mattinata si è tenuta la prima riunione che non ha però portato ad alcuna soluzione. Italia Viva non ha infatti accennato ad alcun passo indietro rilanciando i suoi emendamenti per abrogare del tutto le tasse su plastica e zucchero e sulle auto aziendali. Di fronte al no degli alleati di governo i senatori di Italia Viva hanno abbandonato l’aula costringendo il ...

